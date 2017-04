Plus d'infos sur le spectacle Pss Pss à Chatelguyon

Unique, drôle, virtuose et charmant, Pss Pss est un spectacle qui met en scène deux clowns contemporains avec le langage universel du corps et du regard. Personnages sans paroles, ils nous emmènent dans une performance hors du temps, avec toute la gravité, l'insouciance et la cruauté de l'être à deux. Pss Pss a été joué plus de 600 fois dans plus de 50 pays et sur les 5 continents avec un énorme succès. Quelqu'un a dit : une heure de bonheur. À ne pas manquer !

