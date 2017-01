Plus d'infos sur le spectacle Le Siffleur à Le Cendre

Catégorie : Humour musical

Un concert interactif unique et drôlissime joué par un chef d'orchestre juché sur son petit promontoire. Le Siffleur interprète avec élégance les plus beaux airs de la musique classique, de Mozart à Bizet en passant par Schubert et Satie, et s'aventure dans les musiques de films et autres mélodies incontournables. Prouesse musicale atypique agrémentée d'humour et de poésie,

le Siffleur sait même convaincre son public de siffloter un petit air !

Tout public à partir de 8 ans - 1h

Le Siffleur (de Fred RADIX)

De tous les artistes, Fred Radix est peut-être le seul qui attend que son public (le) siffle

Si les 7 nains de Blanche-Neige sifflaient en travaillant, Fred Radix, lui, travaille en sifflant. Acteur, metteur en scène, il est avant tout siffleur !

Les Médias en parlent :

"Un récital désinvolte et drôle, interprété par un virtuose de la glotte » (TT) Télérama

"Une virtuosité non exempte d'autodérision" Le Canard Enchainé

"Aussi drôle que techniquement renversant, un Artiste Philharmonique !" Le Dauphiné

"Un spectacle original entre maitrise du sifflet, humour décalé et conférence burlesque" Le Progrès

DATES

Le dimanche 22 janvier 2017 à 16 h

INFOS / RESA

Espace culturel Les Justes - 16h

CONCERT HUMORISTIQUE /// TOUT PUBLIC

DURÉE : 1H15

TARIF PLEIN : 8 € /// TARIF RÉDUIT : 6 €

RÉSERVATIONS ET BILLETTERIE EN MAIRIE

7, rue de la Mairie - 63670 LE CENDRE /// Tél. : 04.73.77.51.00

Site web : http://www.lecendre.fr/Le-Tout-P-tit-Cine-Concert.html