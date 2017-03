Plus d'infos sur le concert Eternels jusqu'à demain à Chatelguyon

Artiste unique au style généreux et à la guitare flamboyante, Thomas Dutronc fait de chaque concert une fête. Le mariage qu'il opère entre swing manouche et chanson « façon Dutronc » offre au public une expérience forte et originale.

Après déjà 3 albums et plus de 500 concerts, Thomas s'entoure de musiciens virtuoses, ses « esprits manouches » comme il les appelle, et nous invite à redécouvrir ses chansons dans cette tradition qu'il affectionne - un échange musical et d'amitié qu'il maîtrise avec élégance et humour, en y faisant largement participer le public conquis.

Site web : http://theatre.chatel-guyon.fr

Infos réservation :