Plus d'infos sur le concert Hot that jazz à Chatelguyon

Pétillant, virevoltant, coloré et glamour, le spectacle « Hot that Jazz » de la troupe Glamshow, nous promet un grand show de cabaret, au Théâtre de Châtel-Guyon.

La troupe est composée de trois danseuses talentueuses, d'une chanteuse à la voix enivrante et d'un danseur claquettiste qui se joue du rythme jusqu'au bout des pieds. En invitée, (re)découvrez une artiste de cirque dans un numéro aérien impressionnant.

Les projections d'images vous font voyager dans l'univers de Broadway et ces artistes complets vous transportent au travers de sons jazzy, blues et swingués, autour d'une vraie thématique de sensualité, de charme, et de féminité, en se recentrant sur l'essence même du cabaret tout en revisitant certains classiques.

Venez découvrir une troupe originale, qui ne vous laissera pas indifférent...

Site web : http://theatre.chatel-guyon.fr

Infos réservation :

0473642882 billetterie@chatel-guyon.fr