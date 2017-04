Plus d'infos sur le concert Avishai Cohen Quartet à Clermont Ferrand

LA COOPERATIVE DE MAI LIC N°1-112305+2-138182+3-114006 ET JAZZ A LA COOPE PRESENTENT

Soirée « printemps du Jazz » Avishaï Cohen (Trompette), Yonathan Avishai (Piano), Barak Mori (Basse), Nasheet Waits (Batterie) Accompagné de ses trois musiciens, Avishaï Cohen nous transporte sur les routes du swing, mais aussi du be-bop et du hard-bop. Très influencé par Miles Davis, son phrasé est aussi très singulier : à la fois New Yorkais (virtuose, à l'aise dans n'importe quel contexte rythmique ou harmonique) et laissant transparaitre ses origines dans les envolées parfois teintées des musiques traditionnelles qui ont dû bercer son enfance. Cohen et ses acolytes improvisent ensemble si merveilleusement qu'ils sont souvent stupéfaits de leurs propres inventions collectives" (DowBeat) Les premières notes émanant de la trompette évoquent le Miles Davis d'Ascenseur pour l'échafaud et les plages plus méditatives convoquent les figures tutélaires d'Art Farmer ou Tom Harrell. Le magazine HotHouse Jazz qualifie Avishai Cohen comme « une des voix cuivre les plus passionnantes du siècle. » A l'évidence la richesse est infinie, du lyrisme intime à l'électrification virtuose, des classiques du jazz aux originaux avant-gardistes. ALFREDO RODRIGUEZ TRIO Alfredo Rodriguez (Piano), Reinier Elizarde (Contrebasse), Michael Olivera (Batterie) Si Alfredo Rodriguez était un animal à plumes il serait probablement un « Tocororo » : l'oiseau-emblème de Cuba. Assoiffé de liberté, explorateur, à la croisée des cultures... Alfredo Rodriguez incarne tout cela. Pianiste cubain touche à tout, il vient pour présenter son dernier album produit par Quincy Jones. Un album incarnant ce qu'il vit, expérimentant la rencontre de la musique cubaine avec Bach, le tango, le flamenco... Avec délicatesse le trio ailé nous emporte, et nous captive ! Alfredo Rodriguez a déjà foulé les plus prestigieuses scènes dans le cadre des tournées avec Quincy Jones, il s'annonce comme l'un des prochains trio « jazz from Cuba » à suivre de près.