Plus d'infos sur le concert Guillaume Perret &the Electric Epic à Clermont Ferrand

LA COOPERATIVE DE MAI LIC N°1-112305+2-138182+3-114006 ET JAZZ A LA COOPE PRESENTENT

Guillaume Perret : saxophone Nenad Gajin : guitare électrique Laurent David : basse électrique Yoann Serra : batterie Guillaume Perret et Electric Epic nous embarquent pour un nouveau voyage dans le monde, dans le temps, dans l'univers, et proposent une musique universelle inclassable, coléreuse, sensible et forte. Et ce n'est pas simplement de la musique, ça bouscule, ça heurte, ça émeut aux larmes, ça cogne, et vous secoue les entrailles. Ça parle à l'intime, pour que s'affrontent la sensibilité et la violence, la douceur et la dureté contenues dans chacun d'entre nous. Un choc des sentiments dignes d'une bataille de titans où les coups pleuvent à foison, les éléments se déchaînent sous des torrents de notes, dans des rythmes effrénés et des battements de coeur incontrôlables. Cela reste indescriptible, car chacun aura une vision et une sensation propres et personnelles de ce qu'il aura ressenti et vécu. Qu'il soit uniquement auditif ou empli d'images ou de symboles, l'univers de Guillaume Perret reste une expérience atypique, authentique, sans concession et à chaque fois unique. John Zornle signe sur son label Tzadik. Une centaine de dates de concerts sont programmés dans de prestigieux festivals de Jazz : Jazz à Vienne, Jazz In Marciac, Nice Jazz Festival, Festival Jazz des Cinq Continents, Paris Jazz Festival, Nancy Jazz Pulsations, Banlieues Bleues, London Jazz Festival, Jazz sous les Pommiers...