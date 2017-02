Plus d'infos sur le concert Kyle Eastwood Quintet à Clermont Ferrand

LA COOPERATIVE DE MAI LIC N°1-112305+2-138182+3-114006 ET JAZZ A LA COOPE PRESENTENT

Kyle Eastwood, contrebasse, basse, basse fretless Andrew Mc Cormack, piano Ernesto Simpson, batterie Quentin Collins, trompette et bugle Brandon Allen, saxophones soprane et tenor Bassiste et contrebassiste, le fils de Clint Eastwood tient de son père la passion absolue du jazz et le talent inné de la partager. Inventif, d'un jeu élégant et raffiné au son chaud et profond, allant droit à l'essentiel, il explore inlassablement les possibilités de la basse, magique instrument à la fois mélodique et rythmique. « Ce que j'ai voulu faire dans ce disque, c'est payer ma dette au jazz de la fin des années 50 et du début des années 60“ explique Kyle Eastwood. “Ce hard bop lyrique, plein de groove et aux harmonies sophistiquées que jouaient les Jazz Messengers d'Art Blakey quand Lee Morgan et Wayne Shorter en faisaient partie, les formations d'Horace Silver sur le label Blue Note ou les différents quintets de Miles Davis tout au long des années 60 : c'est la musique que je préfère et qui n'a jamais cessé de me fasciner depuis que je l'ai découverte à l'adolescence... ”