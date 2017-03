Plus d'infos sur le concert Patricia Kaas à Clermont Ferrand

LIVE NATION (Lic 2-1058290/3-1058291) en accord avec RICHARD WALTER PRODUCTIONS présente ce concert.

Patricia Kaas retrouve son élément. La scène. Cette histoire d'amour qui la transfigure quand elle monte sur les planches, et qui dure depuis plus de vingt-cinq années enluminées de succès. Un dixième album studio, le premier opus de nouvelles chansons depuis 13 ans, est annoncé au sein du label Warner pour novembre 2016, qui sera bien entendu accompagné d'une tournée majeure de la plus grande interprète française des dernières décennies. Icône en Europe, en Europe de l'Est, en Asie et dans d'innombrables pays où elle représente la quintessence de la chanson française éternelle, Patricia Kaas est avant toute chose un miracle scénique, car c'est devant un public forcément conquis que sa voix et son personnage, faits de puissance et de fêlures, prennent tout leur sens. « Ce nouvel album sera pour moi l'occasion de retrouver mon public sur scène, autour de mes plus grandes chansons, après cette belle histoire que fut Kaas chante Piaf. »