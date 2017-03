Plus d'infos sur le concert Shai Maestro Feat. Neli Andreeva à Clermont Ferrand

LA COOPERATIVE DE MAI LIC N°1-112305+2-138182+3-114006 ET JAZZ A LA COOPE PRESENTENT

SHAI MAESTRO TrioinviteNeli Andreeva Shai Maestro, piano Neli Andreeva, chant Jorge Roeder, contrebasse Ziv Ravitz, batterie Shai Maestro invite la grande voix bulgare Neli Andreeva , chef de coeur des Voix Bulgares , qui a chanté partout à travers le monde ; du Royal Albert Hall de Londres au Symphony Hall d'Osaka, au Japon... C'est en accompagnant Avishai Cohen dès ses 19 ans que Shai Maestro a fait ses armes, durant cinq années à parcourir les scènes les plus prestigieuses aux quatre coins de la planète. Depuis, il s'est installé comme un solide leader à la tête de son trio, soudé par trois années de tournées intenses dans plus de 20 pays. Les notes défilent dans une salve continue, le dialogue avec son batteur est explosif, passant d'une ballade à une offensive punk. Évitant soigneusement de s'adonner à une débauche immature de virtuosité, le bien nommé Maestro impose son style : sur le fil, tendu, parfois romantique, mais jamais dans l'excès. Son arme fatale au service de la musique reste son fidèle trio servi par le son énorme du contrebassiste péruvien Jorge Roeder (Roy Haynes, Julian Lage, Miguel Zenon, Gary Burton...) et le talent d'un surdoué de la polyrythmie, le batteur Ziv Ravitz (Lee Konitz, Esperanza Splading...). Mélodies imparables et rythmiques insensées,compositions magnifiques où se succèdent romantisme, lyrisme et swing exalté. Qu'elle soit gravée en live ou en studio l'énergie collective du trio nous propulse dans les hautes sphères de ce jazz que l'on aime tant, subtil et passionné, bref... vivant !