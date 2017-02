Plus d'infos sur le concert Skunk Anansie à Clermont Ferrand

Toujours emmené par l'envoûtante Skin, Skunk Anansie complète ses rangs avec le guitariste Ace, le bassiste Cass et le batteur Mark Richardson. En vendant plus de 5 millions d'albums Skunk Anansie est devenu l'un des groupes rock les plus populaires en Europe et en Grande-Bretagne dans les années 90. En 1999, le quatuor était la tête d'affiche du Glastonbury festival. Ils ont aussi chanté en duo avec Pavarotti devant le Dalai Lama et pour Nelson Mandela à l'occasion de ses 80 ans et du concert ‘Gift To The Nation'.