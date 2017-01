Plus d'infos sur le concert Ginger Presente : The Rabeats à Issoire

Ginger présente : THE RABEATS Tribute To The Beatles

The Rabeats tribute to the beatles Rock «les années Beatles» Durée : 1h30 « Remuant, bondé, l'Olympia accueillait le 11 janvier dernier, un demisiècle après les Beatles, leurs plus fervents émules, The Rabeats. Totalement made in France, ce tribute band, formé à la fin des années 90, n'a cessé depuis de sillonner l'Hexagone. Aix-en-Provence, Strasbourg, Amiens, beaucoup sont venus de loin pour écouter le plus grand répertoire pop de tous les temps, le faire découvrir aux enfants, et partager un bon moment. Jeux de lumières, diapos, films d'animation, changements de costumes, joli set acoustique, parade au milieu des spectateurs : les petits lapins n'ont pas lésiné sur les carottes. Leur spectacle n'a pourtant rien de millimetré. Ni clones, ni clowns, Sly et ses compères restent avant tout un groupe de rock, quatre musiciens dont la passion commune pour les Fab Four est devenue par hasard l'activité principale. C'est là toute la différence avec leurs nombreux homologues. Il ne s'agit pas tant de reconstituer Let It Be, Sgt.Pepper ou Day Tripper à la note près que d'en retrouver l'esprit original et de les faire vivre sur scène. Deux heures de concert avec (presque) tous les standards des Beatles et des titres plus «rares». (Télérama) « Le groupe, formé au début des années 1990 et originaire d'Amiens, reprend les titres des Beatles et fait revivre une certaine atmosphère pour combler les spectateurs nostalgiques. Quatre garçons dans le vent... Picard : The Rabeats. Un groupe qui a depuis longtemps dépassé en longévité son modèle, les Beatles... » (Le Figaro) Compagnie/tourneur : Ginger Prod .