Plus d'infos sur le concert Hugh Coltman à Issoire

HUGH COLTMAN - Jazz / Blues Shadows / Songs of nat king cole

Hugh Coltman shado ws : SONGS OF NAT KING COLE Jazz / Blues Durée : 1h40 | Tout public Après avoir écumé les plus grandes scènes avec son groupe The Hoax, le songwriter anglais a prolongé une brillante carrière solo aux couleurs pop folk. En se frottant au jazz depuis quelques années, Hugh Coltman revient à ses premières amours ! Avec son hommage à Nat King Cole, l'englishman n'en finit plus de nous séduire. Après le succès de ses deux albums solo Stories From The Safe House et Zero Killed, et deux années en tournée en tant qu'invité du pianiste de jazz Éric Legnini, le plus français des chanteurs britanniques a décidé de rendre hommage à ce musicien-chanteur hors pair et indirectement, à sa mère. “Nat King Cole fait partie de mes références. Une star connue pour ses tubes, dont on a tendance, hélas, à oublier les autres chansons, les moins populaires, ainsi que ses musiciens brillantissimes. J'aime ces harmonies riches, proches du pathos, oui, mais jamais larmoyantes.” Pour se mesurer à l'Himalaya du jazz vocal, le songwriter a bien des atouts. Parmi ses compagnons d'escalade, il intègre le guitariste Misja Fitzgerald-Michel, qui l'avait lui-même convié dans son somptueux hommage à l'Anglais Nick Drake. Quant au choix du parcours, il fait l'objet d'une sélection très recherchée : quelques standards (Nature Boy, Mona Lisa, etc.), mais aussi des titres moins connus (Shadows, Annabelle, etc.), d'une façon brute et empreinte d'émotion, où plane l'ombre de deux grandes influences de sa vie. En vue, un art de la nuance, un sens du murmure, un swing qui balance... Pas de doute, Hugh Coltman veut flirter avec les sommets. Producteur : GIANT STEPS