Plus d'infos sur le concert L'opéra Dans Tous Ses Etats à Issoire

L'OPÉRA DANS TOUS SES ÉTATS

L'opéra dans tous ses états Découverte (humoristique) des grands standards de l'Opéra Durée : 1h30 | Tout public à partir de 8 ans Portés par l'envie de bousculer les codes du récital classique, Leana Durney et Davide Autieri ont imaginé un spectacle cocasse, tissé autour d'une histoire d'amour, sujet largement abordé par les oeuvres d'opéra. Avec la complicité du pianiste Guy-François Leuenberger/Lucas Buclin, les deux chanteurs, elle soprano, lui baryton, visitent un répertoire allant de Mozart à Offenbach et qui emprunte, par sa forme, la légèreté et la convivialité du café-concert. Que les puristes se rassurent : s'il passe par tous ses états, ou presque, l'opéra ne ressort pas moins en pleine forme de ce spectacle. Car le principe qui a guidé la création de celui-ci n'était pas de rire de l'art lyrique, mais de rire avec lui, avec ses codes (la trame, ici comme ailleurs, est celle d'une histoire d'amour, sur fond de velours rouge), ses grands airs et ses si beaux arias. Opéra classique, romantique, opérette, l'opéra dans tous ses états traverse allègrement trois âges de cet art séculaire, convoquant des compositeurs parmi les plus grands, enchevêtrant les oeuvres, ne s'offrant aucun répit. Deux chanteurs, laissant leurs voix s'aventurer en des terrains mouvementés, et prouvant qu'aux yeux d'une soprano, un baryton vaut parfois un ténor. Un pianiste, non pas accompagnateur mais personnage à part entière, capable de grands écarts virtuoses. Enfin, un metteur en scène issu du théâtre afin de veiller à la cohérence de l'ensemble et à son rythme. Compagnie : Comiqu'opéra Direction artistique : Frédéric Mairy metteur en scène Piano : Lucas Buclin Baryton : Davide Autieri Soprano : Leana Durney