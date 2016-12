Plus d'infos sur l'exposition JAPON ! Design et arts décoratifs des années 1950 à 2000 à Riom

Cette exposition souhaite offrir un panorama non exhaustif du design et des arts décoratifs, de 1954 à nos jours, à travers un choix d'oeuvres d'artistes japonais majeurs, issues de collections publiques et privées. Son ambition est d'illustrer les notions fondamentales du design et des arts décoratifs japonais, qui se caractérisent par la simplicité et la fonctionnalité de leurs formes? mêlant haute technologie et matériaux traditionnels.

HORAIRES DE L'EXPOSITION

Du mardi au dimanche

Juin, septembre à décembre :

de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30

Juillet / août : de 10 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h

Fermé les 14 juillet, 1er, 11 novembre et 25 décembre

VISITES COMMENTÉES

Les dimanches à 15 heures.

Et sur rendez-vous au 04 73 38 99 94.

PRÉSENTATION DE L'EXPOSITION

par Marie-Josée Linou

le 18 juin à 14 h 30.

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.

CONFÉRENCE

Les dessous du design mobilier 1950-2016, du point de vue de

l'exposition.

Par Anne Gossot.

Professeur en études japonaises, Université Bordeaux Montaigne/

CLARE (EA 4593) & CRCAO (UMR 8155)

Le 24 septembre à 14 h 30

Inscription indispensable au 04 73 38 18 53

Site web : http://www.musees-riom.com

Infos réservation :

04 73 38 18 53 musee.mandet@riom-communaute.fr