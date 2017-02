Plus d'infos sur le spectacle Dom Juan 2.0 à Chatelguyon

Un Dom-Juan 2.0 est coloré, virevoltant, extravagant et actuel !

Embarquez aux côtés de comédiens qui redécouvrent avec vous cette pièce de Molière, une des plus controversée de l'époque et pourtant si frappante de pertinence aujourd'hui.

A l'heure du numérique, d'internet 2.0 et des communications virtuelles, où les relations se tissent par écrans interposés, réseaux sociaux et plateformes de rencontres, que reste t-il des rapports humains, sincères et spontanés ?

Sous couvert de présenter un filage de sortie de résidence, les acteurs se présentent ici eux-mêmes au public à travers la pièce de Molière. En parallèle de leur jeu de comédien, ils se dévoilent au spectateur, dans leur rapport de groupe, leur fragilité, leur espièglerie, leurs doutes et coups de gueule. Ils envahissent le plateau entre deux scènes de Molière qu'ils interprètent avec autant de profondeur que de légèreté et nous livrent avec force et honnêteté un miroir sur toute la complexité et la beauté du rapport humain. Un rapport ludique s'établit et introduit une idée de théâtre au présent.

Site web : http://theatre.chatel-guyon.fr

Infos réservation :

0473642882 billetterie@chatel-guyon.fr