La Lettre est le spectacle danois le plus joué autour du monde. Créé en 1992 avec Nullo Facchini, le spectacle n'a de cesse de tourner dans la plupart des pays européens, mais aussi au Chili, Islande, Groenland, Croatie et Turquie.

La Lettre est actuellement considérée comme un classique et un spectacle culte par la presse internationale, et attire toujours autant le public, de toutes les cultures et de tous les âges.

Le principe est simple, la même histoire racontée en 15 versions différentes et "à la façon de" : un film muet, l'ivresse, le cirque, le western, sans les mains, à l'envers, etc. Un tour de force magistral que compose Paolo Nani.

Pas de décor, pas de lumière particulière, pas de costume ni d'effet visuel, mais une performance d'acteur, de la précision, du timing et de la fantaisie.

