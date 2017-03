Plus d'infos sur le spectacle Les Nouvelles Aventures du Magnifico à Chatelguyon

Une princesse. Un château. Un terrible tyran. Des chansons.

Des masques. Des épées. Une limace. Un cheval vert.

Une statue qui parle. Un fantôme. De la neige...

Prenez le cultissime spectacle d'Athra & Cie : un conte loufouque, surréaliste et plein de rebondissements.

Faites-le revisiter par la Compagnie Les Obstinés : une nouvelle époque, des comédiens déchainés.

Et vous obtenez "Les Nouvelles Aventures du Magnifico".

Un spectacle impertinent et hilarant où tradition et modernité se côtoient pour vous offrir une comédie toujours plus surprenante.

Site web : http://theatre.chatel-guyon.fr

Infos réservation :