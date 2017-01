Plus d'infos sur le spectacle Piège à Matignon à Chatelguyon

Internet et ses ravages sont au coeur de cette intrigue désopilante et moderne qui nous plonge dans un monde de combines, de pièges et d'images volées qui font et défont aujourd'hui les carrières de bien des personnalités.

« Piège à Matignon » nous entraîne avec humour dans les coulisses de la politique, aux prises avec les rumeurs les plus folles que rien ne peut arrêter.

François est un brillant homme politique, promis au poste de Premier Ministre. Mais un complot et des images volées diffusées en boucle sur Internet mettent un brusque coup d'arrêt à sa carrière. Loin de se laisser abattre, il mène la contre-attaque avec l'aide de Claire, son épouse, de Louisa, la femme de ménage... et d'un site Internet.

Quand la vie privée s'en mêle, cela devient détonnant ! Et comme le dit la célèbre formule : « toute ressemblance avec des situations réelles, avec des personnalités connues, ou avec l'actualité ne peut être que fortuite », ou pas ... !

Comédie de Nathalie Marquay-Pernaut, Jean Pierre Pernaut et Jean Claude Islert.

Avec Nathalie Marquay-Pernaut, Philippe Risoli, Marie Laure Descoureaux, Cyril Aubin, Jean Lenoir

Site web : http://theatre.chatel-guyon.fr

Infos réservation :

0473642882 billetterie@chatel-guyon.fr