Plus d'infos sur le spectacle Couple En Delire à Clermont Ferrand

Les tribulations euphoriques d'un couple de choc qui s'est pourtant trouvé mais qui n'en finit pas de se chercher ... Les aventures amoureuses d'un duo énergique et hilarant ! Ce spectacle mené à cent à l'heure, met en scène un jeune couple moderne, Jean-Phi, l'homme monté sur pile électrique et la charmante mais néanmoins cinglante Véro, avec qui tout prend des proportions démesurées. Ce show tout public remporte un large succès et fait rire aux éclats par le punch, les situations, les réparties et la mise en scène sans temps mort. Ces deux grands enfants prouvent bien que quitte à s'aimer autant que ce soit drôle ! A l'affiche pendant plus de 4 ans à Paris : Au Carré Blanc, au Point Virgule, au Théâtre Le Temple, à La Comédie République et au Petit Palais des Glaces. Plus de 200 000 spectateurs – 10 ans de succès ! Le Saviez-vous? Ecrit, mis en scène et joué par Lallemand Jean-Philippe et Delille Véronique Vu sur TF1 "Les coups d'humour", M6 "Drôles de scènes", France 3 "Merci de couper vos portables", France 4 "Pliés en 4" sur la chaîne Comédie.