Plus d'infos sur le spectacle Elie Semoun à Clermont Ferrand

Backline/VMA (L.752425) présentent : ce nouveau spectacle avec Rire & Chansons et 20 Minutes

ELIE SEMOUN A PARTAGER Nouveau spectacle Auteurs : Elie Semoun, Nans Delgado et Frédéric Hazan ELIE SEMOUN est de retour sur scène avec son nouveau spectacle A PARTAGER ! Fabrice la patronne du spa, Xavier l'handicapé moteur et dragueur, Oussama Ben Dubois jihadiste débutant, Mapi Cougar gourmande et épanouie, Jean-Louis le nouvel élu d'une mairie fasciste, un pervers ravi des "rapports humains" en Thaïlande et bien d'autres nouveaux monstres inventés par Elie Semoun. Un spectacle intime et saignant ! Réservations Personne à Mobilité Réduite (PMR) tél. : 04 73 62 79 00