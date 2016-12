Plus d'infos sur le spectacle Ezan Dans Bienvenue Chez Moi ! à Clermont Ferrand

Pourquoi aller dans un théâtre alors que j'ai assez de place chez moi pour tous vous recevoir et tout vous raconter ? "Eh oui, fini papa-maman, fini la colocation, pour la première fois de ma vie j'habite seul ! Chaque jour, j'apprends donc à me débrouiller et à devenir indépendant. Mais comment réussir à boucler les fins de mois quand on est un simple humoriste ? Comment gérer des voisins envahissants ? Est-il vrai qu'il faut mettre une balle de tennis dans la machine à laver pour nettoyer une doudoune ou un oreiller ? Doit-on forcément apporter une quiche ou des fleurs lorsqu'on est invité chez quelqu'un ? Bref, j'ai pas mal de questions à vous poser donc venez chez moi, je vous invite ! Ps : Vous n'êtes pas obligé d'apporter des fleurs ou une quiche." Le Saviez-vous? "Bienvenue chez moi !" est le second spectacle d'Ezan. Son premier," L'Australien ", s'est joué pendant près de 4 ans à Paris et en Province. Ezan a remporté plusieurs prix lors de festivals d'humour et fait régulièrement les premières parties d'autres humoristes confirmés. 2016: -Prix du Public - Festival "Les feux de l'humour" à Plougastel. -Prix du Jury - Festival "Nord de Rire" -2e prix du Jury - Festival d'humour de Mantes la jolie.