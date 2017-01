Plus d'infos sur le spectacle La Belle Au Bois De Chicago à Clermont Ferrand

A quelques jours de la première représentation d'une comédie musicale, Jeanne n'a plus de partenaire : son comédien vient de la lâcher ! En désespoir de cause, elle n'a que quelques heures pour former un remplaçant. Hélas tout le monde n'est pas comédien ....ni chanteur... ni danseur ! Le narrateur du spectacle, désabusé et impuissant, assiste alors à une répétition générale complètement saugrenue. Des personnages hauts en couleurs vous entraînent dans un univers féerique, sexy, burlesque et poétique où le théâtre, la danse et le chant se suivent à un rythme effréné.