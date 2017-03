Plus d'infos sur le spectacle Michel Jonasz Quartet Saison 2 à Clermont Ferrand

ART FM (L.2-1050944) présente ce concert.

Le grand retour sur scène de Michel Jonasz avec Manu Katché et Jean-Yves d'Angelo ! 30 ans après la tournée « Unis vers l'Uni ", ils sont à nouveau réunis pour quelques concerts exceptionnels . Ces trois-là étaient inséparables dans les années 80' : trois albums à leur actif et des chansons gravées dans la mémoire collective : Lucille, La FM qui s'est spécialisée funky, la Boîte de Jazz, Unis vers l'Unis , La Bossa, Minuit sonne, Lord Have Mercy .... Puis chacun a suivi sa route, ... jusqu'à ces retrouvailles pour monter un groupe ensemble comme au bon vieux temps , Michel, Manu et jean-Yves. Un micro, un piano et une batterie auxquels s'ajoute la talentueuse contrebasse de Jérôme Regard. Ca va swinguer ! Réservations Personne à Mobilité Réduite (PMR) tél. : 04 73 62 79 00