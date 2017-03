Plus d'infos sur le spectacle Reveil De Dingue à Clermont Ferrand

Jean-Phi, inconscient depuis l'accouchement mouvementé dans le salon de sa femme Véro, reprend enfin ses esprits. Mais, six années se sont écoulées. Quand il cherche à savoir combien de temps il resté dans cet état, Véro, qui dans un premier temps cherche à noyer le poisson, lui répond "Peu importe, quinze jours, un mois, un an, on n'est plus à six ans près !" En effet, six années ont passé. Du réveil de Jean-Phi, en passant par la première rencontre avec son fils, la visite d'un appartement très " spécial ", le tout parsemé d'hallucinations de Jean-Phi, ce couple n'est pas au bout de ses surprises. Les nouvelles aventures délirantes, énergiques et hilarantes de ce duo de choc. La nouvelle comédie délirante de Couple en Délire.