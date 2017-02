Plus d'infos sur le spectacle Saignant Mais Juste À Point à Clermont Ferrand

On adore rire. Mais là, c'est un vrai bonheur. Surtout quand on pense que ça parle des autres... Alors que ça parle de nous ! Diffusé dans les nouveaux talents du rire sur Rire&Chansons , appelé pour faire les 1res parties de Jeff Panacloc et Michel Boujenah, invité au festival de Montreux, Thierry Marquet a raflé pas moins de 17 prix du public dans les festivals d'humour ces 4 dernières années ! Pourquoi ? Parce que ce "pince sans rire" traite de l'actualité et des nouveaux phénomènes de société de façon corrosive... d'ailleurs méfiez vous, il se pourrait bien qu'il soit un peu mentaliste... Fans de Patrick Bruel s'abstenir. ..quoique! Dans "Saignant mais juste à point" sa belle répartie et son dynamisme débordant vous feront passer un excellent moment.