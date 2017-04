Plus d'infos sur le spectacle Verino - Juste Pour Un Printemps à Clermont Ferrand

La lutte contre le cancer se joue au coeur des laboratoires, dans les services d'oncologie, mais aussi dans l'accompagnement des patients et de leurs proches, à chaque instant.

Depuis 2016, Juste Pour Sourire organise le festival Juste pour un printemps, un rendez-vous pluri culturel accueilli à l'Opéra-Théâtre, à la Coopérative de Mai et ce soir, à la Maison de la Culture. A chaque évènement, les patients, leurs proches et le personnel médical sont invités pour passer moment loin de la maladie. L'ensemble des bénéfices est reversé à la recherche contre le cancer.

Après l'énorme succès de son premier spectacle "Vérino s'installe" à Paris et dans toute la France, Vérino nous fait l'honneur de sa présence à l'occasion du festival pour présenter son dernier one man show. Actuellement en représentation chaque soir au Grand Point Virgule à Paris, c'est un privilège de pouvoir acceuillir un artiste de cette envergure pour défendre notre cause.