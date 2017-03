Plus d'infos sur le spectacle Martin Tout Seul à Cournon d'Auvergne

Martin Tout seul

L'Electronik Jâze

Samedi 11 mars 2017

20h33

Objet Musical Non Identifié

Il était l'un des grands invités de la Soirée Very Important Babouin en juin dernier, et les VIB ayant succombé à son charme, il se devait de revenir ! Savant fou, prêcheur illuminé, Monsieur Martin débarque avec sa nouvelle invention : l'Electronik Jâze. Véritable capteur-émetteur de vibrations humaines, cette machine infernale est une curiosité pour tout ingénieur qui se respecte ! Entre batterie minimaliste et Love Computer, elle produit des sons, et donc de la musique, mais soulève les coeurs au service d'une synergie merveilleuse ! C'est au travers d'expériences insolites et de chansons aléatoires avec sa surprenante machine que cet inimitable conférencier de l'absurde et doux rêveur, invite le spectateur dans son univers. Osez la vibration !

Date : samedi 11 mars 2017

