Plus d'infos sur le spectacle Sarah Doraghi à Issoire

SARAH DORAGHI Humour

Sarah Doraghi Humour HUMOUR TRANS-FRONTIÈRES ENTRE PARIS ET TÉHÉRAN Durée : 1h30 | Tout public D'origine persane devenue journaliste française (chroniqueuse à TéléMatin de France 2), Sarah Doraghi raconte son parcours de combattante depuis son Iran natal jusqu'à l'obtention du passeport tricolore. Zigzaguant entre ses deux cultures, elle épingle franchouillardises et persaneries, tics de langage et spécificités ethniques, à travers une galerie de personnages savoureux... Et à la fin, qu'est-ce qu'on est ? Expat' ? Immigrée ? Étrangère de souche ?... L'écriture, précise, incisive, fait mouche. On rit, beaucoup. Mais on pleure aussi, un peu. De l'humour tendre et humain qui donne le goût du vivre-ensemble. Un spectacle « anti-France frileuse » pour passer l'hiver au chaud. « À travers une savoureuse galerie de personnages, la Franco-Iranienne dénonce le racisme ordinaire, les préjugés, les clichés. Mais le ton n'est jamais acide, amusé plutôt. Sarah Doraghi ne manque pas non plus d'ironiser sur ses compatriotes d'origine et aussi sur la Parisienne plus vraie que nature qu'elle est devenue. Vibrante déclaration d'amour à la France, « Je change de file » est un spectacle chaleureux plein d'énergie, de rires, de générosité. » Télérama Producteur : B.A.P. ¨PROD.