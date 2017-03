Plus d'infos sur le spectacle Quand Souffle le vent du Nord à Le Cendre

Emmi Rothner adresse un mail de résiliation au

magazine Signe. Son courrier atterrit par erreur

dans la boîte mail d'un certain Léo Seigné.

Effectivement, à une lettre près, les deux adresses

mails sont identiques. Il le lui signale. Elle s'excuse.

De cette faute de frappe, et après quelques e-mails

courtois échangés, une correspondance s'engage.

Au début, sans intérêt, une vraie communication

se développe donnant naissance à une amitié de

plus en plus intime. Ils flirtent et la tentation d'une

rencontre réelle naît...

Dans cette pièce, la rencontre amoureuse par

internet est abordée avec finesse, élégance et

humour ; les enjeux du couple y sont traités avec

subtilité rendant ce spectacle résolument moderne

et actuel.

Comédie romantique, succès du festival d'Avignon

2015, elle affiche quatre mois complet à Paris...

un atelier d'écriture avec Sabine CARENOU, sur le thème de

la correspondance, sera organisé à la Médiathèque Hugo

Pratt de Cournon pour 12 adultes, le samedi 18 mars, à 15h.

Renseignements : 04.73.98.35.00

Site web : http://www.lecendre.fr

Infos réservation :

Mairie du Cendre : 04 73 77 51 00