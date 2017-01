Plus d'infos sur le spectacle Crazy Horse à Royat

CA.MA.RO Productions (L.2-1024081/3-1024082) présente :

Le Crazy Horse, le plus iconique des cabarets parisiens, présentera son étourdissant spectacle Forever Crazy dans un magnifique cabaret éphémère spécialement conçu pour les représentations lyonnaises afin de recréer l'intimité et le glamour du cabaret originel - 12 avenue George V. Le cabaret pourra accueillir 350 personnes toutes confortablement instalées autour de tables luxueuses. Symbole de la vie parisienne, de la mode et de la sensualité, ce show de 90 minutes est une succession de tableaux étincelants, étonnants et glamours présentés par l'éblouissante troupe des Crazy Girls. Une coupe de champagne offerte ou soft offert + parking gratuit et surveillé.Réservations pour les Personnes à Mobilité Réduite : 07.61.41.13.37.