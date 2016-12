Plus d'infos sur le spectacle Paris Broadway à Thiers

Le spectacle Paris Broadway a lieu dans le cadre de la Soirée Nouvel an Thiers 2017.

Validité du 12/09/2016 au 15/06/2017 RESERVATION OBLIGATOIRE : 04.73.80.06.22 (sous réserve de disponibilité)

"REVUE PARIS BROADWAY " LA NOUVELLE REVUE DU MOULIN BLEUAttention, les billets ne seront ni remboursés, ni échangés.Non valable le 14 février et les 24,25 et 31 décembre.Le Moulin Bleu a 17 ans ...... presque majeur ! Le Moulin Bleu a atteint bientôt l'âge adulte Depuis 17 ans le Moulin Bleu présente des spectacles toujours plus magnifiques. Mis en scène par le professeur de comédies musicales des cours Florent à Paris Michel Durand et dirige par une équipe de professionnels qui opèrent depuis plus de 30 ans dans le monde du spectacle .Cette nouvelle saison ne dérogera pas a la règle. La nouvelle revue « Paris Broadway » vous fera voyager Sur toutes les plus grandes scènes de comédies musicales. Durant 2h00 vous découvrirez l'univers de Starmania, Notre-Dame de Paris, Grease, Aladdin, le roi lion, Sister Act ou encore les dix commandements, sans oublier les meilleurs tubes Des années 70 et 80. Tout le spectacle est chante en direct ! Durant le repas fait maison, préparé par notre chef Dominique Mondiere, vous serez surpris et étonnés par les prouesses de Maxence notre magicien qui intervient en close up aux tables et par le french cancan endiable exécuté par toute la troupe ......... au milieu des spectateurs !!! Le Moulin Bleu est synonyme de convivialité, accueil, repas de qualité et spectacle irrésistible. 4 ingrédients indispensables pour faire passer au public un moment absolument inoubliable.Le Moulin Bleu, depuis 17 ans la référence du music-hall en Auvergne Rhone-Alpes MENU PRESTIGE (cat 1 : 85 €) :Foie Gras maisonGelée à l'Armagnac et Toasts*****Confit de CanardGratin Dauphinoiset Tomate Provençale*****Duo de FromageD'Auvergne*****Douceur sucrée du Molin Bleu*****Café*****INCLUS : ½ Bordeaux Supérieur Rouge par personne « Mouton Cadet Baron Philippe de Rothschild » MillésiméMENU MISTINGUETT (cat 2 : 69 €) :Saumon froid en Bellevue*****Blanquette de VolailleGratin Dauphinois*****Saint – Nectaire*****Douceur sucrée du Moulin Bleu*****Café*****INCLUS : ½ Réserve Rouge par personneSélection « Moulin Bleu »